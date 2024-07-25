ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentilerin Altında

Ekonomi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 20 Temmuz ile biten haftada 235 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 20 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 10 bin kişi azalarak 235 bine indi.

İşsizlik maaşı başvurularına dair piyasa beklentisi, başvuru sayısının 237 bin olacağı yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi ise 243 binden 245 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 250 artışla 235 bin 500'e çıktı.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 13 Temmuz ile biten haftada 9 bin kişi azalarak 1 milyon 851 bine geriledi.