NEW ABD merkezli işverenlerin işten çıkarmaları, martta 90 bin 309 ile Ocak 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Açıklanan veya onaylanan işten çıkarmaların kaydını tutan danışmanlık şirketi olan Challenger, Gray & Christmas, mart ayına ilişkin raporunu yayımladı.
Rapora göre, ABD merkezli işverenlerin duyurduğu işten çıkarma sayısı mart ayında aylık yüzde 7 artışla 90 bin 309'a ulaştı. Şubat ayında 84 bin 638 kişinin işten çıkarılacağı açıklanmıştı.
Böylelikle ülkede işten çıkarmalarda mart ayında Ocak 2023'ten bu yana en yüksek seviye kaydedildi.
Mart ayında en çok kişinin işine son verildiği sektör 36 bin 44 kişiyle kamu olurken, bu alanda Eylül 2011'den bu yana en yüksek aylık işten çıkarma sayısına ulaşıldı.
Bu yıl ilk çeyrekte işten çıkarmalar, geçen senenin son çeyreğine göre yüzde 120 artarken, 2023 Ocak-Mart dönemine göre ise yüzde 7 azalışla 257 bin 254 oldu.
Teknoloji sektöründe işten çıkarmalar ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 59 azalışla 42 bin 442'ye düşmesine karşın en çok işten çıkarmanın duyurulduğu sektörlerin başında yer aldı.
İşten çıkarmaların başlıca nedeni maliyetleri düşürme oldu
İlk çeyrekte 66 bin 302 kişi "maliyetleri düşürme", 48 bin 352 kişi "yeniden yapılanma" ve 38 bin 619 kişi "işletme, ünite veya mağaza kapanışı" nedeniyle işten çıkarıldı.
Öte yandan, ABD'li işverenlerin ilk çeyrekte işe alacağını duyurduğu kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 azalışla 36 bin 795 kişiye geriledi. Bu sayı, 2016'dan bu yana açıklanan en düşük işe alım planı sayısı olarak kayıtlara geçti.
Son Dakika › Ekonomi › ABD'de İşten Çıkarmalar Mart Ayında En Yüksek Seviyeye Ulaştı - Son Dakika
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