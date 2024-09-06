ABD İstihdam Raporu Piyasalarda Oynaklık Yarattı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD İstihdam Raporu Piyasalarda Oynaklık Yarattı

ABD'de açıklanan istihdam raporu, iş gücü piyasasındaki soğumanın devam ettiğini gösterdi. Tarım dışı istihdam beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı düştü. Bu durum, Fed'in daha agresif faiz indirimine gidebileceği beklentilerini güçlendirdi.

06.09.2024 16:47
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NEW ABD'de istihdam artışının beklentilerin altında gelmesinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay daha agresif faiz indirimine gidebileceği fiyatlanırken, piyasalarda oynaklık arttı.

Ülkede bugün açıklanan istihdam raporu, iş gücü piyasasındaki soğumanın devam ettiğini ortaya koydu.

ABD'de tarım dışı istihdam, ağustosta 142 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı ise yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye geriledi.

Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

ABD'de tarım dışı istihdam verileri sonrasında piyasaların tepkisi dikkati çekti.

Analistler, beklenenden zayıf gelen istihdam verilerinin Fed'in eylülde daha yüksek oranda faiz indirimine gidebileceğine dair beklentileri güçlendirdiğini belirtti.

Para piyasasındaki fiyatlamalarda Banka'nın eylülde 50 baz puan faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 55'e çıkarken, 25 baz puan faiz indirimi olasılığı yüzde 45'e geriledi.

Dolar endeksi söz konusu verilerin ardından yaklaşık yüzde 0,6 azalışla 100,58'e inerken, avro/dolar paritesi yüzde 0,6 artışla 1,116'ya çıktı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 5 baz puan azalışla yüzde 3,66'ya, 2 yıllık tahvil faizi de 9 baz puan azalışla yüzde 3,64'e indi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Finans, Tarım, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD İstihdam Raporu Piyasalarda Oynaklık Yarattı - Son Dakika

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