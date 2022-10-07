ABD'de istihdam eylülde beklenenden fazla arttı, işsizlik oranı düştü - Son Dakika
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ABD'de istihdam eylülde beklenenden fazla arttı, işsizlik oranı düştü

07.10.2022 16:09
ABD'de istihdam eylülde beklenenden fazla arttı, işsizlik oranı düştü

ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 263 bin kişi artarak önceki aya kıyasla beklenenden az yavaşlama gösterdi, işsizlik oranı da yüzde 3,7'den yüzde 3,5'e indi.

ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 263 bin kişi artarak önceki aya kıyasla beklenenden az yavaşlama gösterdi, işsizlik oranı da yüzde 3,7'den yüzde 3,5'e indi.

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam eylülde 263 bin kişi arttı.

Artış hızında önceki aya kıyasla yavaşlama görülmesine rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 250 bin kişi artması öngörülüyordu.

Eylül ayında istihdam artışının en yüksek olduğu sektörler, eğlence ve konaklama ile sağlık hizmetleri oldu.

Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin temmuz ayı verisinde ise revizyona gidildi. Buna göre, temmuzda tarım dışı istihdamdaki artış 526 binden 537 bine revize edilirken, ağustos ayı verisindeki artış 315 bin olarak korundu.

İşsizlik oranında beklenmedik azalış

ABD'de işsizlik oranı ise eylülde 0,2 puan azalarak yüzde 3,5 ile yeniden 50 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Bu dönemde beklentilerin aksine düşüş gösteren işsizlik oranının ağustosta olduğu gibi yüzde 3,7 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Ülkedeki işsiz sayısı da eylülde 261 bin kişi azalarak 5 milyon 753 bin kişi oldu. İş gücüne katılım oranı ise bu dönemde 0,1 puan azalışla yüzde 62,3'e indi.

Haftalık ortalama çalışma saati bu dönemde 34,5 seviyesinde seyrederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,3 artarak 32,46 dolara çıktı.

Analistler, beklenenden fazla artan istihdam ve düşüş gösteren işsizlik oranının sıkı bir iş gücü piyasasına işaret ettiğini ve Fed'in agresif faiz artışlarına dirençli kaldığını belirtti.

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Kaynak: AA

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