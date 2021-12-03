Üye Girişi
ABD'de istihdam kasımda beklentileri karşılayamadı - Son Dakika

ABD'de istihdam kasımda beklentileri karşılayamadı

03.12.2021 17:08
ABD'de istihdam kasımda beklentileri karşılayamadı

ABD'de tarım dışı istihdam, kasımda 210 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin gerisinde kalırken, işsizlik oranı yüzde 4,2'ye geriledi.

ABD'de tarım dışı istihdam, kasımda 210 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin gerisinde kalırken, işsizlik oranı yüzde 4,2'ye geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam kasımda 210 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerinin altında kalan ve 11 ayın en düşük seviyesine gerileyen tarım dışı istihdam verisinin, söz konusu dönemde 550 bin kişi artması öngörülüyordu.

Bu dönemde istihdam artışının en fazla görüldüğü sektörler, profesyonel ve iş hizmetleri, ulaştırma ve depolama, inşaat ile imalat oldu. Perakende ticarette ise istihdam azalış kaydetti.

Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin eylül ve ekim ayı verilerinde ise revizyona gidildi. Buna göre, eylülde tarım dışı istihdamdaki artış 312 binden 379 bine yükseltilirken, ekim ayı verisindeki artış 531 binden 546 bine çıkarıldı.

İşsizlik oranı beklenenden fazla düştü

ABD'de işsizlik oranı ise kasımda 0,4 puan azalarak yüzde 4,2'ye geriledi.

Bu dönemde beklenenden fazla düşüş gösteren ve Şubat 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye inen işsizlik oranının, yüzde 4,5 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. İşsizlik oranı, ekimde yüzde 4,6 olmuştu.

Ülkedeki işsiz sayısı, kasımda 542 bin kişi azalarak 6,9 milyona indi. İş gücüne katılım oranı ise kasımda 0,2 puan artışla yüzde 61,8'e çıkarak Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Haftalık ortalama çalışma saati kasımda 34,8'e tırmanırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç kasımda 31,03 dolara yükseldi.

ABD'de işsizlik oranı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle Nisan 2020'de yüzde 4,4'ten yüzde 14,8'e çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Analistler, istihdam artışındaki yavaşlamanın, Kovid-19 salgınında yeni varyantların yarattığı belirsizliklerle de karşı karşıya kalan toparlanmayı gölgelediğini, işverenlerin çalışanları işe alma ve işte tutma konusunda zorluk yaşamaya devam ettiğini belirtti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, İstihdam, İşsizlik, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de istihdam kasımda beklentileri karşılayamadı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı 18:10 AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı
Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı 17:18 Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! 16:19 Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı 15:11 Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı 12:29 Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 12:03 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 10:49 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor 09:40 Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor

Son Dakika Haberleri
18:09 AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı
17:47 Emekli polis, arazi anlaşmazlığı yaşadığı yeğenini öldürdü
17:38 "Kestane balının diyarı Zonguldak'tan tüm dünyaya selamlar" sözüyle gündeme oturan Fehmi Pazarlı kendini savundu
17:33 Kerem Aktürkoğlu'nun yeni maaşı belli oldu!
17:24 Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!
17:18 Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı
17:17 Göçük altında kalan iş makinesinin genç operatörü yaşamını kaybetti
17:08 Son Dakika: Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında 1 jandarma personeli şehit oldu
16:59 Muğla'da üzen olay! Maden için cami ve kiliseyi yıktılar
16:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi
Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür         
18:11
Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!         
17:24
Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi         
16:37
Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı         
16:17
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı!         
15:09
Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın         
12:22
Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı! Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı!         
11:35
Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu         
10:08
Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı         
09:36
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
07:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 18:15:09. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de istihdam kasımda beklentileri karşılayamadı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement