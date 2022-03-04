ABD'de istihdam şubatta beklenenden fazla arttı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de istihdam şubatta beklenenden fazla arttı

04.03.2022 17:09
ABD'de istihdam şubatta beklenenden fazla arttı

ABD'de tarım dışı istihdam, şubatta 678 bin kişi artarak piyasa beklentilerini aşarken, işsizlik oranı yüzde 3,8'e indi.

ABD'de tarım dışı istihdam, şubatta 678 bin kişi artarak piyasa beklentilerini aşarken, işsizlik oranı yüzde 3,8'e indi.

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam şubatta 678 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerini geride bırakarak 7 ayın en yüksek seviyesine ulaşan tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 400 bin kişi artması öngörülüyordu.

Bu dönemde istihdam artışının en yüksek olduğu sektörler, eğlence ve konaklama, profesyonel ve ticari hizmetler, sağlık hizmetleri ve inşaat oldu.

Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin geçen yılın aralık ve ocak ayı verilerinde ise revizyona gidildi. Buna göre, geçen yıl aralıkta tarım dışı istihdamdaki artış 510 binden 588 bine yükseltilirken, ocak ayı verisindeki artış 467 binden 481 bine çıkarıldı.

İşsizlik oranı beklentilerin üzerinde düştü

ABD'de işsizlik oranı ise şubatta 0,2 puan azalarak yüzde 3,8'e geriledi.

Bu dönemde beklentilerin üzerinde düşüş gösteren işsizlik oranının, yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. İşsizlik oranı, ocakta yüzde 4 olmuştu.

Ülkedeki işsiz sayısı, şubatta 243 bin kişi azalarak 6,3 milyona indi. İş gücüne katılım oranı ise bu dönemde 0,1 puan artarak yüzde 62,3 oldu.

Haftalık ortalama çalışma saati bu dönemde 34,7'y çıkarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç sınırlı bir artış göstererek 31,58 dolar oldu.

ABD'de işsizlik oranı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle Nisan 2020'de yüzde 4,4'ten yüzde 14,8'e çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Analistler, istihdam artışının şubatta hız kazandığını ancak jeopolitik gerilimlerden kaynaklanan ters rüzgarların iş güvenini zedeleyebileceği ve gelecek aylarda istihdam artışını yavaşlatabileceğini belirtti.

YORUMLAR
500
AmCham Türkiye 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi AmCham Türkiye 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düştü ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düştü

Tam Gemi Şok Denemeleri, İstihdam, İşsizlik, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de istihdam şubatta beklenenden fazla arttı - Son Dakika


Son Dakika
17:07 Galatasaray'dan, Barcelona maçının da dahil olduğu dev paket! Fiyatı gören taraftarlar genel satışı bekliyor
17:05 SGK duyurdu! Sağlık hizmetlerinde sorun yaşamamak için adres bilgileri güncellenmeli
16:47 Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor! İşte savaşın 9. gününde yaşananlar
16:38 En yakın müttefiki, danışmanı, akıl hocası: Putin'i Rusya'nın devlet başkanlığına da o önermişti! Abramovich'in film gibi hikayesi!
16:31 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Helin gerçekleri öğreniyor
16:24 Fatih Terim ile paylaştığı fotoğraf eleştirilmişti! Arda Turan Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı
16:22 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Golyat'ın sürpriz hamlesi ne?
16:21 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna'nın bakanlarını Antalya'da görüştürmek istiyoruz
16:20 Suriye lideri Beşşar Esad, paralı askerlerini Ukrayna'ya mı gönderdi? Ermenistan üzerinden geçecekler
16:07 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'e rest çekti: Bunun bedelini ödeteceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 17:15:25. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de istihdam şubatta beklenenden fazla arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement