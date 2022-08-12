ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksi temmuzda beklenenden fazla azaldı - Son Dakika
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ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksi temmuzda beklenenden fazla azaldı

12.08.2022 16:04
ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksi temmuzda beklenenden fazla azaldı

ABD'de ithalat fiyat endeksi, temmuzda aylık yüzde 1,4 ve ihracat fiyat endeksi yüzde 3,3 ile piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi.

ABD'de ithalat fiyat endeksi, temmuzda aylık yüzde 1,4 ve ihracat fiyat endeksi yüzde 3,3 ile piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 azaldı. Beklenenden fazla düşüş kaydeden ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 1 azalması öngörülüyordu.

Aralık 2021'den bu yana ilk kez düşen ithalat fiyat endeksi, haziranda yüzde 0,3 artmıştı. İthalat fiyat endeksi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 8,8 yükseldi.

Ülkede ihracat fiyat endeksi de temmuzda aylık bazda yüzde 3,3'lük azaldı.

Beklentilerin oldukça üzerinde azalan ihracat fiyat endeksinin, yüzde 1,1 azalması tahmin ediliyordu.

Son 7 ayda ilk kez düşüş kaydeden ihracat fiyat endeksi, haziran ayında yüzde 0,7 artmıştı.

İhracat fiyat endeksi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 13,1 yükseldi.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çalışma Bakanlığı, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksi temmuzda beklenenden fazla azaldı - Son Dakika

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