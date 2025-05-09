ABD'de İthalat Kargolarında Düşüş Bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de İthalat Kargolarında Düşüş Bekleniyor

NRF, artan tarifeler nedeniyle ABD'nin büyük limanlarındaki ithalat kargolarında düşüş öngörüyor.

09.05.2025 19:57
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ABD Ulusal Perakendeciler Birliği (NRF), artan tarifeler nedeniyle ülkenin büyük limanlarındaki ithalat kargolarında bu ay, bir buçuk yıl sonra ilk kez geçen yıla göre düşme beklendiğini açıkladı.

NRF'den yapılan açıklamada, Hackett Associates işbirliğiyle küresel liman takibine dair yayımlanan Global Port Tracker raporunun bulguları paylaşıldı.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın tedarik zincirine uyguladığı tarifelerin etkisinin artmasıyla birlikte, ülkenin büyük konteyner limanlarındaki ithalat kargolarının seviyesinde bu ay bir buçuk yıldan uzun bir sürenin ardından ilk kez yıllık bazda düşüş göstermesinin beklendiği aktarıldı.

Global Port Tracker'ın kapsadığı ABD limanlarında, mart ayında 2,15 milyon konteyner elleçlendiği belirtilen açıklamada, bu rakamın şubata göre yüzde 5,5, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 11,3 arttığı kaydedildi.

Açıklamada, nisan ayına ait verilerin henüz açıklanmadığı ancak söz konusu ay için 2,2 milyon konteynerlik bir hacmin öngörüldüğü, bunun da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1'lik artış anlamına geldiği belirtildi.

Mayıs ayı için ise beklentinin 1,81 milyon konteyner olduğu aktarılan açıklamada, bunun yıllık bazda yüzde 12,9'luk bir düşüşe işaret ettiği, böylece art arda 19 ay süren yıllık bazdaki artışın sona ereceği ifade edildi.

Açıklamada, haziran ayı için öngörülen 1,71 milyon konteynerlik hacminin de Mart 2023'ten bu yana en düşük seviye olmasının ve geçen yıla göre yüzde 20,2 azalmasının beklendiği aktarıldı.

NRF'nin açıklamasında, temmuzda yüzde 23,4, ağustosta yüzde 21,5 ve eylülde yüzde 21,2'lik düşüşler beklendiği kaydedildi.

"Tarifelerin tedarik zinciri üzerindeki gerçek etkisini görmeye başlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen NRF Tedarik Zinciri ve Gümrük Politikası Başkan Yardımcısı Jonathan Gold, "Başkan Trump'ın tarifelerinin tedarik zinciri üzerindeki gerçek etkisini görmeye başlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gold, Kanada, Meksika ve Çin'e yönelik ulusal güvenlik nedeniyle uygulanan tarifelerden tüm ülkelere getirilen küresel ve karşılıklılık esasına dayalı tarifelere ve belirli sektörlerdeki birçok tarifeye kadar, bu uygulamaların işletmeler için daha yüksek maliyetler ve daha düşük kargo hacimleriyle sonuçlanacağını, bu tarifelerin nihayetinde tüketicilere daha yüksek fiyatlar ve raflarda daha az ürün olarak yansıyacağını kaydetti.

Gold, birçok perakendecinin bu nedenle siparişlerini durdurduğunu veya iptal ettiğini, özellikle küçük perakendecilerin gelecek aylarda neyle karşılaşacakları ve nasıl sipariş verecekleri konusunda endişeli olduğunu aktardı.

Hackett Associates Kurucusu Ben Hackett da ticaret durma noktasına gelmese de ithalatın haziran ayından sonbahara kadar geçen yıla kıyasla en az yüzde 20 düşmesinin beklendiğini, yıllık hacmin de yüzde 10'dan fazla azalabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de İthalat Kargolarında Düşüş Bekleniyor - Son Dakika

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