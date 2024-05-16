ABD'de İthalat ve İhracat Fiyat Endeksleri Beklentilerin Üzerinde Artış Kaydetti - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de İthalat ve İhracat Fiyat Endeksleri Beklentilerin Üzerinde Artış Kaydetti

ABD\'de İthalat ve İhracat Fiyat Endeksleri Beklentilerin Üzerinde Artış Kaydetti

ABD'de nisan ayında ithalat fiyat endeksi aylık bazda %0,9, ihracat fiyat endeksi ise %0,5 artış gösterdi. İthalat fiyat endeksi geçen yılın aynı dönemine göre %1,1 artarken, ihracat fiyat endeksi ise %1 düşüş kaydetti.

16.05.2024 16:21
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ABD'de ithalat fiyat endeksi nisanda aylık bazda yüzde 0,9, ihracat fiyat endeksi de yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ithalat fiyat endeksi nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 arttı.

Piyasa beklentisi ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,2 artacağı yönündeydi. İthalat fiyat endeksi martta yüzde 0,6 artmıştı.

Endeks, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,1'lik artış kaydetti.

İhracat fiyat endeksi ise nisanda aylık bazda yüzde 0,5 arttı.

Beklentiler ihracat fiyat endeksinin yüzde 0,4 artması yönündeydi. Art arda dört ay artış gösteren ihracat fiyat endeksi, mart ayında yüzde 0,1 artmıştı.

Endeks, nisanda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1 düşüş kaydetti.

Kaynak: AA

İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de İthalat ve İhracat Fiyat Endeksleri Beklentilerin Üzerinde Artış Kaydetti - Son Dakika

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