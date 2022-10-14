ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri eylülde düşüşünü sürdürdü - Son Dakika
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ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri eylülde düşüşünü sürdürdü

14.10.2022 18:42
ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri eylülde düşüşünü sürdürdü

ABD'de ithalat fiyat endeksi, eylülde aylık yüzde 1,2 ve ihracat fiyat endeksi yüzde 0,8 azalarak düşüşüne devam etti.

ABD'de ithalat fiyat endeksi, eylülde aylık yüzde 1,2 ve ihracat fiyat endeksi yüzde 0,8 azalarak düşüşüne devam etti.

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı. Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2 azaldı.

Beklenenden fazla düşüş kaydeden ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 1,1 azalması öngörülüyordu. Düşüşünü 3'üncü aya taşıyan ithalat fiyat endeksi, ağustosta da yüzde 1,1 gerilemişti.

İthalat fiyat endeksi, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 6 yükseldi.

Ülkede ihracat fiyat endeksi de eylülde aylık bazda yüzde 0,8 azaldı.

Beklenenden az düşüş gösteren ihracat fiyat endeksinin, yüzde 1 azalması tahmin ediliyordu. İhracat fiyat endeksi, ağustos ayında yüzde 1,7 azalmıştı.

Endeks, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 9,5 arttı.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çalışma Bakanlığı, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri eylülde düşüşünü sürdürdü - Son Dakika

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