ABD Çalışma Bakanlığı , eylül ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı. Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2 azaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri eylülde düşüşünü sürdürdü - Son Dakika

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