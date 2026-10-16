ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri eylülde sırasıyla yüzde 1,1 ve 2,2 arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri eylülde sırasıyla yüzde 1,1 ve 2,2 arttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Çalışma Bakanlığı'na göre eylülde ithalat fiyat endeksi aylık yüzde 1,1, ihracat fiyat endeksi aylık yüzde 2,2 arttı. İthalat endeksi yıllık yüzde 8,1, ihracat endeksi yıllık yüzde 11,6 yükseldi; her ikisi de Temmuz 2022'den bu yana en yüksek yıllık artışını gördü.

NEW ABD'de eylülde ithalat fiyat endeksi aylık bazda yüzde 1,1, ihracat fiyat endeksi aylık bazda yüzde 2,2 arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ithalat fiyat endeksi eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 yükseldi.

Piyasa beklentileri ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,9 artması yönündeydi. Endeks, ağustosta yüzde 0,5 yükselmişti. İthalat fiyat endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 8,1 ile Temmuz 2022'den bu yana en yüksek yıllık artışını kaydetti.

İhracat fiyat endeksi de eylülde aylık bazda yüzde 2,2 arttı. Bu artışta geçen ay tarım dışı ve tarımsal ihracatta yükselen fiyatlar etkili oldu.

Piyasa beklentileri ihracat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 1 artması yönündeydi. Endeks, ağustosta yüzde 1,2 artmıştı.

İhracat fiyat endeksi eylülde geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 11,6 yükseldi. Bu oran, endekste Temmuz 2022'den bu yana kaydedilen en yüksek yıllık artış oldu.???????

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriÇalışma BakanlığıEkonomiİhracatDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Kış kapıyı erken çaldı İstanbul’un yanı başı beyaza büründü Kış kapıyı erken çaldı! İstanbul'un yanı başı beyaza büründü
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci Rusya hepsini zorla askere alacak Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Rusya hepsini zorla askere alacak
Rusya’da İHA saldırısı sonrası büyük kaos 30 saattir bekliyorlar Rusya'da İHA saldırısı sonrası büyük kaos! 30 saattir bekliyorlar
Muhammed Salah’ın ablasına teklif yağıyor Türk yatırımcılar sıraya girdi Muhammed Salah'ın ablasına teklif yağıyor! Türk yatırımcılar sıraya girdi
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
16:49
Savunmacılara Allah yardım etsin Osimhen’in yanına 2,03’lük dev
Savunmacılara Allah yardım etsin! Osimhen'in yanına 2,03'lük dev
16:16
Şamil Tayyar’ı küplere bindiren rüşvet skandalı: Kardeşim, hiç mi utanmanız yok
Şamil Tayyar'ı küplere bindiren rüşvet skandalı: Kardeşim, hiç mi utanmanız yok?
16:04
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
15:43
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir
15:21
Kan donduran yasak aşk cinayeti Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
Kan donduran yasak aşk cinayeti! Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 17:14:17. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri eylülde sırasıyla yüzde 1,1 ve 2,2 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei