ABD'de kişisel tüketim harcamaları ağustosta beklentileri aştı - Son Dakika
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ABD'de kişisel tüketim harcamaları ağustosta beklentileri aştı

30.09.2022 16:09
ABD'de kişisel tüketim harcamaları ağustosta beklentileri aştı

ABD'de kişisel tüketim harcamaları, ağustosta yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

ABD'de kişisel tüketim harcamaları, ağustosta yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3'lük artış kaydetti.

Piyasa beklentileri ile paralel bir seyir izleyen Amerikalıların kişisel gelirleri, temmuz ayında da yüzde 0,3 artmıştı.

Kişisel tüketim harcamaları ise ağustosta aylık yüzde 0,4 arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösteren kişisel tüketim harcamalarının bu dönemde yüzde 0,2 artması tahmin ediliyordu. Kişisel tüketim harcamaları temmuzda yüzde 0,2 azalmıştı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 6,2 arttı.

Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de ağustosta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 4,9'luk artış kaydetti.

Piyasa beklentileri, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 4,7 artması yönündeydi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi temmuzda aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 4,7 artmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de kişisel tüketim harcamaları ağustosta beklentileri aştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de kişisel tüketim harcamaları ağustosta beklentileri aştı - Son Dakika
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