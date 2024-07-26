ABD'de Kişisel Tüketim Harcamaları Haziranda Beklentilere Paralel Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ABD'de Kişisel Tüketim Harcamaları Haziranda Beklentilere Paralel Arttı

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, haziran ayında kişisel tüketim harcamaları aylık yüzde 0,3 artış gösterdi. Kişisel gelirler ise aynı dönemde yüzde 0,2 arttı. Bu veriler, piyasa beklentilerine paralel bir seyir izledi. Ayrıca, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de haziranda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,6 artış kaydetti.

26.07.2024 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de kişisel tüketim harcamaları, haziranda aylık yüzde 0,3 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, kişisel gelirler haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı.

Piyasa beklentisi ülkede kişisel gelirlerin bu dönemde yüzde 0,4 artacağı yönündeydi. Amerikalıların kişisel gelirlerindeki artış mayısta yüzde 0,4 olarak hesaplanmıştı.

Kişisel tüketim harcamaları ise haziranda aylık bazda yüzde 0,3 arttı.

Bu dönemde piyasa beklentisine paralel artış kaydeden kişisel tüketim harcamaları, mayıs ayında yüzde 0,4 artış göstermişti.

Fed'in enflasyon göstergesi beklentinin üzerinde

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de haziranda aylık yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,5 arttı.

Bu dönemde aylık ve yıllık bazda beklentiler dahilinde artan endeks, mayısta aylık bazda değişim göstermezken, yıllık yüzde 2,6 yükselmişti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de haziranda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,6 arttı.

Endeksteki aylık değişim piyasa beklentisine paralel gerçekleşirken, artışın yıllık bazda yüzde 2,5 olacağı tahmin ediliyordu. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, mayısta aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,6 artmıştı.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Kişisel Tüketim Harcamaları Haziranda Beklentilere Paralel Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’nun ABD Kongresi’ndeki konuşmasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki
15:08 Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi
15:06 CHP’ye geçen belediyelerin kalem kalem borçları CHP'ye geçen belediyelerin kalem kalem borçları
14:03 Ağır işkence ölüm getirdi İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti
12:47 İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş
16:45 Alan yarışmasında büyük ödül Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL’nin sahibi oldu Alan yarışmasında büyük ödül! Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL'nin sahibi oldu
16:18 Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek plajda görüntülendi Tarzı dikkat çekti Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek plajda görüntülendi! Tarzı dikkat çekti
16:10 Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu
15:53 Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi
15:42 Yatırımcılara 6 önemli çağrıda bulunan Erdoğan, 30 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı Yatırımcılara 6 önemli çağrıda bulunan Erdoğan, 30 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı
15:35 Okan Buruk’tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor Okan Buruk'tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor
15:09 Avusturalyalı sporcudan akılalmaz hareket Olimpiyatlara katılabilmek için parmağını kestirdi Avusturalyalı sporcudan akılalmaz hareket! Olimpiyatlara katılabilmek için parmağını kestirdi
14:55 Rapçi Çakal kaza yaptı, onu videoya çeken kadınlar da ölümden döndü Rapçi Çakal kaza yaptı, onu videoya çeken kadınlar da ölümden döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 17:24:56. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de Kişisel Tüketim Harcamaları Haziranda Beklentilere Paralel Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement