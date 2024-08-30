ABD'de Kişisel Tüketim Harcamaları Temmuzda Beklentilere Paralel Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Kişisel Tüketim Harcamaları Temmuzda Beklentilere Paralel Arttı

ABD'de temmuz ayında kişisel tüketim harcamaları aylık yüzde 0,5 artış gösterdi. Kişisel gelirler ise aynı dönemde yüzde 0,3 arttı. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,5 artış kaydetti.

30.08.2024 16:49
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NEW ABD'de kişisel tüketim harcamaları, temmuzda aylık yüzde 0,5 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. Buna göre, kişisel gelirler temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Piyasa beklentisi ülkede kişisel gelirlerin bu dönemde yüzde 0,2 artacağı yönündeydi. Amerikalıların kişisel gelirlerindeki artış haziranda yüzde 0,2 olarak hesaplanmıştı.

Kişisel tüketim harcamaları ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,5 arttı.

Bu dönemde piyasa beklentisine paralel gerçekleşen kişisel tüketim harcamaları, haziran ayında yüzde 0,3 artış göstermişti.

Fed'in enflasyon göstergesi beklentinin altında

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de temmuzda aylık yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,5 arttı. Bu dönemde aylık bazda beklentiler dahilinde artan endeksin yıllık bazda yüzde 2,6 yükseleceği öngörülüyordu. Endeks, haziranda aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 2,5 yükselmişti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de temmuzda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,6 arttı.

Endeksteki aylık değişim piyasa beklentisine paralel gerçekleşirken, artışın yıllık bazda yüzde 2,7 olacağı tahmin ediliyordu. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, haziranda da aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,6 artmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de Kişisel Tüketim Harcamaları Temmuzda Beklentilere Paralel Arttı - Son Dakika

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