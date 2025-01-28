ABD'de Konut Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

Ekonomi

ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, geçen yıl kasımda yıllık bazda yüzde 3,8 artarak konut fiyatlarının artışta hızlanmaya işaret etti.

S&P CoreLogic Case-Shiller, Kasım 2024'e ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, geçen yıl kasımda önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,8 arttı.

Bu dönemde konut fiyatlarının artışının hafif hızlandığını ortaya koyan endeks, Ekim 2024'te yıllık yüzde 3,6 artmıştı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de Kasım 2024'te önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,3 yükseldi.

Piyasa beklentileri endeksin Ekim 2024'te olduğu gibi yüzde 4,2 artması yönündeydi.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir New York oldu. New York'ta bu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 7,3 yükseldi.

New York'un ardından konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 6,2 ile Chicago ve yüzde 5,9 ile Washington oldu.

Aynı dönemde konut fiyatların tek düştüğü kent ise yüzde 0,4 azalışla Tampa olarak belirlendi.

S&P Dow Jones Indices Emtia, Reel ve Dijital Varlıklar Başkanı Brian Luke, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ulusal konut fiyatlarının tarihsel ortalamaların altında seyrettiğini belirtti.

New York, Washington ve Chicago'daki piyasanın normallerin oldukça üzerinde seyrettiğine işaret eden Luke, New York'un bu konuda başı çektiğini kaydetti.