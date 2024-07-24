ABD'de Mal Ticareti Açığı Haziranda Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Mal Ticareti Açığı Haziranda Azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, haziranda mal ticareti açığı bir önceki aya göre yüzde 2,5 azalarak 96,8 milyar dolara geriledi. Piyasa beklentisi ise 98,8 milyar dolardı. Mal ihracatı 172,3 milyar dolar olarak kaydedilirken, mal ithalatı ise 269,2 milyar dolar oldu. Aynı dönemde toptan eşya stokları yüzde 0,2 artışla 903,3 milyar dolara, perakende stokları ise yüzde 0,7 artışla 802,1 milyar dolara yükseldi.

24.07.2024 16:05
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ABD'de mal ticareti açığı, haziranda aylık yüzde 2,5 azalışla 96,8 milyar dolara geriledi.

ABD Ticaret Bakanlığı, mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin haziran ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, "öncü dış ticaret açığı" olarak adlandırılan mal ticareti açığı, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,5 azalarak 96,8 milyar dolara indi.

Piyasa beklentisi, ABD'nin mal ticareti açığının bu dönemde 98,8 milyar dolar olması yönündeydi. Mal ticareti açığı, mayısta 99,4 milyar dolar olmuştu.

Söz konusu dönemde mal ihracatı 172,3 milyar dolar ve mal ithalatı 269,2 milyar dolar olarak kaydedildi.

Toptan eşya stoklarının tutarı ise haziranda yüzde 0,2 artarak 903,3 milyar dolara, perakende stoklarının tutarı da yüzde 0,7 artışla 802,1 milyar dolara çıktı.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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