ABD'de mal ticareti açığı şubatta geriledi - Son Dakika
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ABD'de mal ticareti açığı şubatta geriledi

28.03.2022 15:59
ABD'de mal ticareti açığı şubatta geriledi

ABD'de mal ticareti açığı, şubatta aylık bazda yüzde 0,9 azalışla 106,6 milyar dolara gerileyerek daralma gösterdi.

ABD'de mal ticareti açığı, şubatta aylık bazda yüzde 0,9 azalışla 106,6 milyar dolara gerileyerek daralma gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ait mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 azalarak 106,6 milyar dolara düştü.

Bu dönemde daralma gösteren mal ticareti açığı, ocakta 107,6 milyar dolar ile rekor kaydetmişti.

Söz konusu dönemde mal ithalatı yüzde 0,3 artışla 263,8 milyar dolara, mal ihracatı da yüzde 1,2 artarak 157,2 milyar dolara çıktı.

Ayrıca, toptan eşya stokları, şubatta aylık bazda yüzde 2,1 artarken, perakende stoklarındaki yükseliş yüzde 1,1 oldu.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de mal ticareti açığı şubatta geriledi - Son Dakika


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