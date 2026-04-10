ABD'de Mart Enflasyonu Artış Gösterdi

10.04.2026 16:39
TÜFE, martta aylık %0,9 ve yıllık %3,3 artışla en yüksek seviyeye ulaştı. Benzin fiyatları etkili oldu.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda yüzde 3,3 arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı mart ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 yükseldi.

Piyasa beklentileri enflasyonun aylık yüzde 1 olması yönündeydi.

Aylık bazda Haziran 2022'den bu yana en yüksek artışını kaydeden TÜFE, şubatta yüzde 0,3 artmıştı.

Ülkede TÜFE martta yıllık bazda da yüzde 3,3 arttı.

Piyasa beklentileri TÜFE'nin yıllık bazda yüzde 3,4 artması yönündeydi.

Yıllık bazda Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşan enflasyon, şubatta yüzde 2,4 olarak kaydedilmişti.

Benzin fiyatlarındaki artış öne çıktı

Enerji maliyetleri martta aylık yüzde 10,9 ve yıllık yüzde 12,5 arttı. Bu artışa, aylık bazda TÜFE'deki artışın yaklaşık dörtte üçünü oluşturan benzin fiyatlarındaki yükseliş öncülük etti.

Benzin fiyatlarındaki yükseliş bu dönemde aylık bazda yüzde 21,2, yıllık bazda ise yüzde 18,9 oldu.

Barınma maliyetleri de martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3 yükseldi.

Gıda endeksi ise aynı dönemde aylık bazda değişmezken, yıllık bazda yüzde 2,7 arttı.

Çekirdek enflasyon beklentilerin altında

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise martta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,6 arttı.

Piyasa beklentileri çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,7 olması yönündeydi.

Çekirdek TÜFE şubatta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,5 artmıştı.

Kaynak: AA

Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Özel İtalyan Lisesi öğretmenleri İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün önünde eylem düzenledi Özel İtalyan Lisesi öğretmenleri İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önünde eylem düzenledi
Sadettin Saran’dan çılgın plan Tam 50 milyon euro ayırdı Sadettin Saran'dan çılgın plan! Tam 50 milyon euro ayırdı
Trump’tan Netanyahu’ya “Lübnan’a saldırıları azaltması“ çağrısı Trump'tan Netanyahu'ya "Lübnan'a saldırıları azaltması" çağrısı
Giden gidene Dünya devinden bir yıldız daha kaydı Giden gidene! Dünya devinden bir yıldız daha kaydı
Irak Meclisi, 11 Nisan’da cumhurbaşkanı seçimi için toplanacak Irak Meclisi, 11 Nisan'da cumhurbaşkanı seçimi için toplanacak

17:40
Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
17:20
İsrail, İspanya’yı Gazze Koordinasyon Merkezi’nden çıkardı Netanyahu’dan tehdit gibi sözler
İsrail, İspanya'yı Gazze Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı! Netanyahu'dan tehdit gibi sözler
16:50
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP’den ihraç edildi
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP'den ihraç edildi
16:09
Sinem Dedetaş’tan belediye meclisine damga vuran “Erdoğan“ çıkışı: Rahatsız olmuyorum
Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran "Erdoğan" çıkışı: Rahatsız olmuyorum
15:33
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
14:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi
Advertisement
