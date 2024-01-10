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ABD'de Mortgage Faiz Oranları Artarken Başvurular Yükseldi - Son Dakika
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ABD'de Mortgage Faiz Oranları Artarken Başvurular Yükseldi

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 6,81'e çıkarken, mortgage başvuruları yüzde 9,9 artış kaydetti. Mortgage Bankalar Birliği (MBA) tarafından yayımlanan verilere göre, konut satın alma ve yeniden finansman başvurularında artış yaşandı. MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, artışın tatil sezonu sonrasında faaliyetlerin toparlanması ve yıl sonu faiz oranlarındaki düşüşlerden kaynaklandığını belirtti.

ABD\'de Mortgage Faiz Oranları Artarken Başvurular Yükseldi
10.01.2024 - 19:23,  Güncelleme: 19:25
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NEW ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 6,81'e çıkarken, mortgage başvuruları yüzde 9,9 artış kaydetti.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) 5 Ocak ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini yayımladı.

Buna göre mortgage başvuruları, geçen hafta bir önceki haftaya oranla yüzde 9,9 artarken, yaklaşık bir yılın en yüksek artış oranı kaydedildi.

Bu dönemde önceki haftaya göre konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 6, yeniden finansman başvuruları yüzde 19 artış gösterdi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 6,76'dan yüzde 6,81'e çıktı.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da 6,26'dan yüzde 6,41'e yükseldi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, bu yıl konut kredisi faiz oranlarındaki artışa rağmen, mortgage başvurularının da arttığına dikkati çekti.

Satın alma ve yeniden finansman başvurularındaki artışın, bu yıl için umut verdiğine işaret eden Kan, ancak artışların muhtemelen tatil sezonu sonrasında faaliyetlerin bir miktar toparlanması ve yıl sonu faiz oranlarındaki düşüşlerden kaynaklandığını belirtti.

Kan, mortgage faiz oranları ve başvurularının son haftalarda dalgalı bir seyir izlediğini ve genel aktivitenin düşük kaldığını ifade etti.

Kaynak: AA
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