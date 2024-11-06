ABD'de Mortgage Faizleri Yükseliyor

Ekonomi

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,81'e yükselirken, mortgage başvuruları yüzde 10,8 gerileyerek art arda altıncı haftada azalış kaydetti.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 1 Kasım ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 10,8 azalarak düşüşünü altıncı haftaya taşıdı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 5 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 19 azaldı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,73'ten yüzde 6,81'e çıkarak temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,27'den yüzde 6,21'e indi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki oynaklığın sürdüğünü ve mortgage faiz oranları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti.

Konut satın almaya yönelik mortgage başvurularının ağustos ortasından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini aktaran Kan, yeniden finansman başvurularının da mayıs ayından bu yana en düşük seviyeye indiğini kaydetti.