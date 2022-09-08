ABD'de mortgage oranları 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı - Son Dakika
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ABD'de mortgage oranları 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı

08.09.2022 20:40
ABD'de mortgage oranları 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı

ABD'de mortgage (konut kredisi) faiz oranları 14 yılın en yüksek seviyesini gördü.

ABD'de mortgage (konut kredisi) faiz oranları 14 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Konut finansmanı şirketi Freddie Mac'ten yapılan açıklamaya göre, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 5,66'dan yüzde 5,89'a yükseldi.

Böylece, ABD'de mortgage oranları 2008'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen yıl bu dönemlerde yüzde 2,88 seviyesinde bulunuyordu.

Freddie Mac Başekonomisti Sam Khater, konuya ilişkin değerlendirmesinde, piyasalar yüksek enflasyon nedeniyle daha agresif para politikası olasılığını değerlendirmeye devam ettikçe mortgage oranlarının yeniden yükseldiğini belirtti.

ABD'de yüksek enflasyon karşısında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarında artışa gitmesi, ülkede borçlanma maliyetlerinin artmasına neden oluyor.

Temmuz toplantısında politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 aralığına yükselten Fed'in, eylül ayı toplantısında da 75 baz puanlık faiz artırımına gideceğine yönelik beklentiler öne çıkıyor.

Ülkede artan mortgage oranları ve yüksek konut fiyatları, konut talebinin azalmasına neden oluyor.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Freddie Mac, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de mortgage oranları 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: ABD'de mortgage oranları 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı - Son Dakika
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