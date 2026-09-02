ABD'de özel sektör istihdamı ağustosta 38 bin kişi artarak beklentilerin altında kaldı - Son Dakika
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ABD'de özel sektör istihdamı ağustosta 38 bin kişi artarak beklentilerin altında kaldı

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ABD'de özel sektör istihdamı ağustosta 38 bin kişi artarak piyasa beklentisi olan 48 bin kişinin altında gerçekleşti. İstihdam hizmet sektöründe 48 bin kişi artarken, üretim sektöründe 10 bin kişi azaldı ve yıllık ücret artışı iş değiştirenlerde yüzde 7,3 oldu.

NEW ABD'de özel sektör istihdamı ağustosta 38 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı ağustos ayına ilişkin Ulusal İstihdam Raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı ağustosta 38 bin kişi arttı. Piyasa beklentisi, özel sektör istihdamının bu dönemde 48 bin kişi artması yönündeydi. Özel sektör istihdamında temmuzda yaşanan artışa ilişkin veri ise 44 binden 46 bine revize edildi.

Söz konusu dönemde istihdam hizmet sektöründe 48 bin kişi artarken, üretim sektöründe istihdam 10 bin kişi azaldı.

ABD'de 26 milyondan fazla özel sektör çalışanının bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP verilerine göre, yıllık ücret artışı ağustosta işinde kalan çalışanlar için yüzde 4,4 olurken, iş değiştiren çalışanlar için yüzde 7,3 olarak kaydedildi.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ücretlerin dalgalı işe alım süreçlerine dair ipucu verebileceğini belirtti.

Richardson, işe alım eğilimlerini anlamak için ücret artışının nerede hızlandığına, nerede yavaşladığına ve bu durumun kimleri etkilediğine derinlemesine bakılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de özel sektör istihdamı ağustosta 38 bin kişi artarak beklentilerin altında kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de özel sektör istihdamı ağustosta 38 bin kişi artarak beklentilerin altında kaldı - Son Dakika
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