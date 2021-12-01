ABD'de özel sektör istihdamı kasımda beklentileri geride bıraktı

ABD'de özel sektör istihdamı, kasımda 534 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Moody's Analytics iş birliğiyle hazırladığı kasım ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı, kasım ayında 534 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen özel sektör istihdamının 525 bin kişi artması öngörülüyordu.

İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 115 bin, orta ölçekli işletmelerde 142 bin ve büyük ölçekli işletmelerde 277 bin kişilik artış gösterdi. İstihdam artışının 424 bini hizmet, 110 bini ise üretim sektöründe gerçekleşti.

"Omicron varyantının toparlanmayı yavaşlatıp yavaşlatamayacağını söylemek için erken"

Yaklaşık 460 bin işveren ve 26 milyon çalışandan alınan bilgilerle hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, ekim ayına ait özel sektör istihdamındaki değişim de revize edildi. Daha önce ekimde 571 bin kişi arttığı açıklanan özel sektör istihdamının 570 bin kişi arttığı belirlendi.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, iş gücü piyasasındaki toparlanmanın geçen ay zorlukların üstesinden gelmeye devam ettiğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı daha savunmasız olan hizmet sektörünün bu yıl istihdam kazanımlarına hakim olduğuna işaret eden Richardson, Omicron varyantının gelecek aylarda istihdamın toparlanmasını potansiyel olarak yavaşlatıp yavaşlatamayacağını söylemek için ise henüz çok erken olduğunu ifade etti.