ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin altında arttı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin altında arttı

ABD\'de özel sektör istihdamı beklentilerin altında arttı

ABD'de özel sektör istihdamı mayısta 152 bin kişi ile piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti. Nisan ayına ilişkin veri revize edilerek 188 bine düşürüldü. İstihdam artışının büyük çoğunluğu hizmet sektöründe gerçekleşti. Yıllık ücret ise nisan ayında olduğu gibi yüzde 5 arttı.

05.06.2024 15:53
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NEW ABD'de özel sektör istihdamı, mayısta 152 bin kişi ile piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

ADP Araştırma Enstitüsünün Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı mayıs ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı mayısta 152 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen özel sektör istihdamının, bu dönemde 173 bin kişi artması öngörülüyordu.

Nisan ayına ilişkin özel sektör istihdam artışı verisi ise 192 binden 188 bine revize edildi.

İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 10 bin azalırken, orta ölçekli işletmelerde 79 bin kişi, büyük ölçekli işletmelerde 98 bin kişi arttı.

Söz konusu dönemde istihdam artışının 149 bini hizmet sektöründe, 3 bini üretim sektöründe gerçekleşti.

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, mayısta yıllık ücret, nisan ayında da olduğu gibi yüzde 5 arttı.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, iş kazanımları ve ücret artışının yılın ikinci yarısına doğru yavaşladığına işaret ederek, iş gücü piyasasının sağlam olduğunu ancak hem üreticilere hem de tüketicilere bağlı önemli zayıflıklar izlendiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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