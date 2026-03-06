ABD'de Perakende Satışlar Düşüşte

ABD'de perakende satışlar ocakta aylık bazda yüzde 0,2 azaldı.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışların tutarı ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azalarak 733,5 milyar dolar olarak hesaplandı.

Piyasa beklentisi, perakende satışların aylık yüzde 0,3 azalması yönündeydi. Ekim 2025'ten bu yana ilk kez düşüş gösteren perakende satışlar, geçen yıl aralıkta değişim kaydetmemişti.

Perakende satışlar ocakta yıllık bazda ise yüzde 3,2 arttı.

Söz konusu dönemde, satışlardaki en belirgin düşüş sağlık ve kişisel bakım mağazalarında görüldü.

Benzin istasyonları, giyim mağazaları, spor malzemeleri, hobi, müzik aletleri ve kitap mağazaları, motorlu taşıt ve parçalarının satıldığı mağazalar, elektronik ve beyaz eşya mağazaları ile yiyecek hizmetleri ve içecek servislerinin sunulduğu yerlerde satışlarda da düşüş görüldü.

Buna karşın, çeşitli mağaza perakendecileri, mağaza dışı perakendeciler, mobilya mağazaları, yapı malzemeleri ve bahçe ekipmanlarının satıldığı mağazalar, genel mal mağazaları ile gıda ve içecek mağazalarındaki satışlarda ise yükseliş kaydedildi.