ABD'de perakende satışlar haziranda beklenenden fazla arttı

ABD'de perakende satışlar, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre perakende satışlar, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1 artarak 680,6 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentileri, perakende satışların haziranda yüzde 0,8 artması yönündeydi. Beklenenden fazla artış gösteren perakende satışlar mayısta yüzde 0,1 azalmıştı.

Perakende satışlar, haziranda yıllık bazda ise yüzde 8,4'lük artış kaydetti.

Bu dönemde perakende satışlardaki artışta, yükselen enerji maliyetinin etkisiyle benzin istasyonlarında yaşanan aylık yüzde 3,6'lık artış etkili oldu.

Aynı dönemde mağaza dışı perakendecilerdeki satışlar yüzde 2,2, çeşitli mağaza perakendecileri ile mobilya mağazalarındaki satışlar yüzde 1,4'er, yiyecek ve içecek hizmetinin sunulduğu yerlerdeki satışlar yüzde 1, motorlu taşıt ve parçalarının satıldığı mağazalar ile spor, hobi ürünleri, müzik enstrümanları ve kitap mağazalarındaki satışlar yüzde 0,8'er arttı.

Yapı malzemeleri ile giyim mağazalarındaki satışlar ise sırasıyla yüzde 0,9 ve yüzde 0,4'lük azalış gösterdi.

Analistler, perakende satışlara ilişkin son verilerin ülkede yüksek enflasyona rağmen esnek tüketici harcamalarına işaret ettiğini ve bunun da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha yüksek bir faiz artırımına gideceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini belirtti.