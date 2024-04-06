ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 2 Arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 arttı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayınladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 1-5 Nisan haftasında önceki haftaya göre 2 artarak 508'e yükseldi.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, son bir yılda ise 82 azaldı.
Perşembe gününü 91,11 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 90,92 dolar seviyesinde tamamladı.
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kaymakamlık binasının inşaatında çalışan yüklenici firmanın 25 işçisi, iki aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. İşçiler, maaşlarını gecikmeli aldıklarını ve son iki aydır hiç maaş alamadıklarını belirterek, haklarını istediklerini dile getirdi.
Van'da Ramazan ayının başında hizmete açılan Adem Şef, yöresel yemeklerle misafirlerine benzersiz bir damak tadı sunuyor. Şef Adem Ergin, Van'ın gastronomisine katkı sunmak amacıyla Norduz Sofrası, Van Menceli ve Urartu Han'dan sonra 'Adem Şef' yöresel yemek mekanını açtı. Van'ın kendi sofrasını tanıtmak için bir mutfak harekatı başlatan Ergin, Van'a değer katacak mekanlar oluşturduğunu belirtti. Van'ın sadece kahvaltısıyla ön plana çıktığını ifade eden Ergin, doğru ürünleri kullanarak Van mutfağını zenginleştirdiklerini söyledi. Van'a gelen misafirlere yöresel mutfağı sunacak birçok sofraya sahip olduklarını dile getiren Ergin, Van'ın birkaç tane kültür sofrasının olduğunu vurguladı. Van'da bu tür işletmelerin açılmasının kentin ekonomisine önemli katkı sağladığını belirten bir vatandaş ise doğallığı ön planda tuttuklarını ve Adem Şef'e güvendiklerini söyledi.
Adana'da hasat başlayan turfanda soğanın fiyatlarının bayramdan sonra düşmesi bekleniyor. Bu yıl Adana'da verim düşüklüğü yaşanan soğanlarda, bayramdan sonra sökülecek olanların daha yüksek verim getirmesi bekleniyor. Türkiye genelindeki depolarda soğan stoklarının azaldığı belirtiliyor. Tarladaki fiyatlar şu anda kilogramı 18-20 lira arasında değişiyor. Ramazan Bayramı'ndan sonra fiyatların düşmesi ve ihracat kapılarının açılması bekleniyor.
9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla Diyarbakır Şehirlerarası Terminalinde hareketlilik başladı. Tatilini memleketinde geçirmek üzere Diyarbakır'dan gitmek isteyenler az olurken, gelişler arttı. Diyarbakır'da bayram tatili dolayısıyla birçok otobüs firması ek sefer koydu. Yoğunluğun oluştuğu Diyarbakır Şehirlerarası Terminalinde birçok yolcunun şehir dışından kente geldiği görülürken, memleketlerine ve tatil yapmak istedikleri bölgelere gitmek üzere bilet kestiği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 günlük bayram tatili açıklaması sonrasında, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da otellerin doluluk oranı yüzde 90'ı geçti. Turizmciler, tatilcilerin rezervasyonlarını son dakikaya bırakmamaları konusunda uyarıyor.
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