ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 2 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 2 Arttı

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, Baker Hughes'un verilerine göre 1-5 Nisan haftasında önceki haftaya göre 2 artarak 508'e yükseldi. Ancak son bir yılda 82 kule azaldı. Brent petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 90,92 dolar seviyesinde tamamladı.

06.04.2024 09:43
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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayınladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 1-5 Nisan haftasında önceki haftaya göre 2 artarak 508'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, son bir yılda ise 82 azaldı.

Perşembe gününü 91,11 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 90,92 dolar seviyesinde tamamladı.

Kaynak: AA

Baker Hughes, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 2 Arttı - Son Dakika

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