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ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 2 Azaldı - Son Dakika
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ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 2 Azaldı

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 2 azalarak 497'ye geriledi. Baker Hughes'un verilerine göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 116 azaldı. Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 78,56 dolar seviyesinde tamamlarken, WTI tipi ham petrolün varili 73,25 dolardan kapandı.

ABD\'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 2 Azaldı
20.01.2024 - 10:41,
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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 2 azalarak 497'ye geriledi.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 12-19 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 azalarak 497 oldu.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 116 azaldı.

Perşembe gününü 79,10 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 78,56 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 73,25 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 73,95 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 2 Azaldı - Son Dakika
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