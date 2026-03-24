ABD'de PMI Verileri Karışık - Son Dakika
ABD'de PMI Verileri Karışık

24.03.2026 18:11
İmalat PMI artarken, hizmet ve bileşik PMI 11 ayın en düşüğüne gerileyerek büyüme sinyali verdi.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) martta 52,4'e yükselirken, hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri sırasıyla 51,1 ve 51,4'e gerileyerek 11 ayın en düşük seviyesine indi ve iş faaliyetlerindeki büyümenin yavaşladığının sinyalini verdi.

S&P Global, ABD'nin mart ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI martta geçen aya kıyasla 0,8 puan artışla 52,4 değerine çıktı. Piyasa beklentileri endeksin 51,5 değerini alması yönündeydi.

Bu dönemde 2 ayın en yüksek seviyesine tırmanan endeks, şubatta 51,6 değerini almıştı.

Hizmet sektörü verisi beklentilerin altında kaldı

ABD'de hizmet sektörü PMI ise martta aylık bazda 0,6 puan azalarak 51,1 değerine geriledi. Piyasa beklentileri hizmet sektörüne ilişkin endeksin 52 değerini alması yönündeydi. Bu dönemde 11 ayın en düşük seviyesine gerileyen hizmet PMI, şubatta 51,7 olarak kaydedilmişti.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI de martta aylık bazda 0,5 puan azalışla 51,4'e indi. Söz konusu dönemde 11 ayın en düşük seviyesini kaydeden bileşik PMI şubatta 51,9 olmuştu.

"Öncü veriler Orta Doğu'da savaşın ardından istenmeyen tabloya işaret ediyor"

S&P Global Market Intelligence Başekonomisti Chris Williamson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, mart ayına ilişkin öncü verilerin, Orta Doğu'da savaşın patlak vermesinin ardından büyümenin yavaşlaması ve enflasyonun yükselmesinin bir araya geldiği istenmeyen bir tabloya işaret ettiğini belirtti.

Şirketlerin çatışmanın yol açtığı ek belirsizlik ve yaşam maliyetlerindeki artışın talebi olumsuz etkilediğini bildirdiğini aktaran Williamson, seyahat, taşımacılık ve turizmle ilgili sorunların finansal piyasalardaki dalgalanma ve satın alınabilirlik kısıtlarıyla daha da derinleştiğini, bunun özellikle daha yüksek faiz oranlarının etkisine yönelik endişeleri, yükselen enerji fiyatlarını ve tedarik zinciri gecikmelerini içerdiğini ifade etti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de PMI Verileri Karışık - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pistte feci kaza Yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı Pistte feci kaza! Yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı
Keely Hodgkinson, dünya şampiyonluğunu duşta eğlenerek kutladı İşte o anlar Keely Hodgkinson, dünya şampiyonluğunu duşta eğlenerek kutladı! İşte o anlar
Cenaze töreninde Özel ile Bahçeli arasında dikkat çeken anlar Cenaze töreninde Özel ile Bahçeli arasında dikkat çeken anlar
İşte Erol Köse’nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar
Daniel Pancu, Ümit Özdağ’ı isteyen Süper Lig devini açıkladı Daniel Pancu, Ümit Özdağ'ı isteyen Süper Lig devini açıkladı
İran’dan İspanya Başbakanı’na füzeli teşekkür İran'dan İspanya Başbakanı'na füzeli teşekkür

17:43
İşte Trump’a “Savaşı devam ettir“ diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat
İşte Trump'a "Savaşı devam ettir" diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat
16:15
Yunanistan’da yaklaşık 5 milyar euroluk savunma programlarına onay verildi
Yunanistan'da yaklaşık 5 milyar euroluk savunma programlarına onay verildi
16:11
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
15:56
Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı Sadece bir kişi ağladı
Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı! Sadece bir kişi ağladı
15:30
Savaşın etkisi büyüyor İran, Türkiye vanasını kapattı iddiası
Savaşın etkisi büyüyor! İran, Türkiye vanasını kapattı iddiası
15:10
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan’ın ifadesi ortaya çıktı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı
SON DAKİKA: ABD'de PMI Verileri Karışık - Son Dakika
