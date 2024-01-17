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ABD'de Sanayi Üretimi Aralıkta Beklentilerin Üzerinde Arttı - Son Dakika
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ABD'de Sanayi Üretimi Aralıkta Beklentilerin Üzerinde Arttı

ABD'de aralık ayında sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,1 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. İmalat sanayi üretimi de aynı dönemde yüzde 0,1 artış gösterdi. Kapasite kullanım oranı ise yüzde 78,6 olarak değişmedi ve piyasa beklentilerinin altında kaldı.

ABD\'de Sanayi Üretimi Aralıkta Beklentilerin Üzerinde Arttı
17.01.2024 - 17:49,  Güncelleme: 17:56
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NEW ABD'de sanayi üretimi, geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,1 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Merkez Bankası (Fed), Aralık 2023'e ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı. Piyasanın bu dönemde değişim göstermesini beklemediği sanayi üretimi kasımda değişim göstermemişti.

İmalat sanayi üretimi de aralıkta aylık bazda yüzde 0,1 arttı. İmalat sanayi üretimine yönelik piyasa beklentisi aralıkta sabit kalması yönündeydi. İmalat sanayi üretimi, kasımda yüzde 0,2 artmıştı.

Ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde değişim göstermeyerek yüzde 78,6 oldu.

Piyasa beklentilerinin altında gelen kapasite kullanım oranının yüzde 78,7 olması öngörülüyordu.

Kaynak: AA
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