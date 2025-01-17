ABD'de Sanayi Üretimi Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Sanayi Üretimi Arttı

ABD'de sanayi üretimi Aralık 2024'te %0,9 artarak beklentileri aştı. İmalat %0,6 büyüdü.

17.01.2025 18:16
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ABD'de sanayi üretimi, Aralık 2024'te yüzde 0,9 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Merkez Bankası (Fed), Aralık 2024'e ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 arttı.

Piyasa beklentileri sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi.

Bu dönemde beklenenden fazla artış kaydeden sanayi üretimi Kasım 2024'te yüzde 0,2 artmıştı.

Sanayi üretimi geçen ay yıllık bazda da yüzde 0,5 yükseldi.

İmalat sanayi üretimi ise Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,6 arttı.

Piyasa beklentileri imalat sanayi üretiminin yüzde 0,2 artması yönündeydi. İmalat sanayi üretimi, Kasım 2024'te yüzde 0,4 artış kaydetmişti.

Ülkede kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,6 puan artışla yüzde 77,6'ya yükseldi.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen kapasite kullanım oranının bir önceki aydaki gibi 77 olması öngörülüyordu.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Sanayi Üretimi Arttı - Son Dakika

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