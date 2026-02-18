ABD'de Sanayi Üretimi Beklentileri Aştı - Son Dakika
ABD'de Sanayi Üretimi Beklentileri Aştı

18.02.2026 17:55
ABD'de sanayi üretimi ocakta %0,7 arttı; imalat %0,6 artış gösterdi. Kapasite kullanım %76,2.

NEW ABD'de sanayi üretimi, ocakta aylık bazda yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde arttı.

ABD Merkez Bankası (Fed), ocak ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 arttı. Piyasa beklentileri, sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,4 artması yönündeydi.

Beklentilerin üzerinde artış kaydeden sanayi üretimi, geçen yıl aralıkta yüzde 0,2 yükselmişti.

Sanayi üretimi ocakta yıllık bazda da yüzde 2,3 arttı.

İmalat sanayi üretimi ise ocakta aylık yüzde 0,6'lık artış kaydetti. Piyasa beklentileri, imalat sanayi üretiminin yüzde 0,4 artması yönündeydi.

İmalat sanayi üretimi, geçen yıl aralıkta değişim göstermemişti.

Ülkede kapasite kullanım oranı da ocakta 0,5 puan artışla yüzde 76,2'ye çıktı. Yükselmesine rağmen piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen kapasite kullanım oranının bu dönemde yüzde 76,6 olacağı öngörülüyordu.

Kapasite kullanım oranı, geçen yıl aralıkta yüzde 75,7 olarak kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
