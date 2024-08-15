ABD'de Sanayi Üretimi Temmuzda Beklentilerin Üzerinde Azaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ABD'de Sanayi Üretimi Temmuzda Beklentilerin Üzerinde Azaldı

ABD'de temmuz ayında sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verileri açıklandı. Sanayi üretimi bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 gerileyerek piyasa beklentilerinin üzerinde azalış kaydetti. İmalat sanayisi üretimi de aylık bazda yüzde 0,3 düşüş gösterdi. Kapasite kullanım oranı ise yüzde 77,8'e geriledi.

15.08.2024 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD'de sanayi üretimi, temmuzda aylık bazda yüzde 0,6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde azalış kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed), temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 geriledi.

Piyasa beklentileri, sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,3 azalması yönündeydi.

Sanayi üretimi, haziranda yüzde 0,3 artmıştı.

İmalat sanayisi üretimi de temmuzda aylık bazda yüzde 0,3 azaldı.

Piyasa beklentileri, imalat sanayisi üretiminin söz konusu dönemde yüzde 0,2 düşmesi yönündeydi. İmalat sanayisi üretimi, haziranda yüzde 0,4 artmıştı.

Ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0,6 puan azalışla yüzde 77,8'e geriledi.

Bu dönemde kapasite kullanım oranının yüzde 78,5 olması öngörülüyordu. Kapasite kullanım oranı, haziranda yüzde 78,4 olarak kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Sanayi Üretimi Temmuzda Beklentilerin Üzerinde Azaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:20 Aydemir Akbaş’tan kötü haber Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu Aydemir Akbaş'tan kötü haber! Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu
16:48 CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM’deki Filistin oturumuna katılamadı CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM'deki Filistin oturumuna katılamadı
15:50 Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet Tüm kardeşlerimle Gazze’ye gideceğim Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet! Tüm kardeşlerimle Gazze'ye gideceğim
15:01 TBMM’de konuşan Mahmud Abbas, İsrail’e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz TBMM'de konuşan Mahmud Abbas, İsrail'e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz
09:27 İspanya’nın Sierra de Cádiz bölgesinde, eski Roma dönemine ait 57 yerleşim yeri bulundu İspanya'nın Sierra de Cádiz bölgesinde, eski Roma dönemine ait 57 yerleşim yeri bulundu
09:21 Abdurrahim Albayrak’tan Mourinho’ya olay sözler: Ulan daha dün geldin Abdurrahim Albayrak'tan Mourinho'ya olay sözler: Ulan daha dün geldin
08:55 Yeniden Refah’tan seçilip AK Parti’ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video Yeniden Refah'tan seçilip AK Parti'ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video
08:36 Eskişehir’de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi Eskişehir'de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi
08:22 Sergen Yalçın Ekol TV kadrosuna katıldı Sergen Yalçın Ekol TV kadrosuna katıldı
07:30 AK Partili Zeybekçi, emekliye zam yapılmasına karşı çıkıp başka bir çözüm önerdi AK Partili Zeybekçi, emekliye zam yapılmasına karşı çıkıp başka bir çözüm önerdi
07:13 Lamine Yamal’ın babası bıçaklandı Lamine Yamal'ın babası bıçaklandı
03:16 Çorum’da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü Çorum'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü
01:51 Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 18:38:51. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de Sanayi Üretimi Temmuzda Beklentilerin Üzerinde Azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement