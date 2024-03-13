ABD'de Şubat Ayında Enflasyon Beklentileri Değiştirmedi

WASHINGTON/NEW DİLARA ZENGİN/SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - ABD'de şubat ayında beklentilerin üzerinde gelen enflasyon ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine bu yıl başlayacağı yönündeki beklentileri değiştirmezken ilk indirimin haziran ayından önce gelme ihtimalini azalttı.
Fed'in enflasyonla mücadelesi sürerken ülkede dün açıklanan veriler yıllık enflasyonun artışının hafif hızlandığını gösterdi.
Buna göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta aylık bazda beklentiler dahilinde yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,2 artışla öngörülerin üzerinde yükseldi.
Piyasa beklentileri yıllık enflasyonunun ocak ayında olduğu gibi yüzde 3,1 olması yönündeydi.
Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de aynı dönemde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,8 ile tahminlerin üzerinde arttı.
Yükselen barınma ve benzin maliyetleri tüketici fiyatlarını artırdı
Söz konusu dönemde barınma fiyatlarındaki artış, enflasyondaki aylık yükselişte en etkili kalem olmaya devam etti. Barınma endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 5,7 arttı.
Aynı dönemde benzin fiyatlarındaki yükseliş de öne çıktı. Benzin fiyatları şubatta aylık yüzde 3,8 artarken, yıllık yüzde 3,9'luk azalış kaydetti.
Barınma ve benzin fiyatlarındaki yükselişin TÜFE'deki aylık artışa katkısı yüzde 60'ın üzerinde oldu.
Fed yetkililerinin "bekle-gör" tutumunu güçlendirmesi muhtemel
Analistler, beklenenden yüksek gelen enflasyon verilerinin Fed'in faiz indirimine ne zaman başlayacağı konusundaki belirsizliği artırdığını belirtti.
Yıllık enflasyonun art arda ikinci ayda beklentilerin üzerinde geldiğine dikkati çeken analistler, verilerin Fed yetkililerinin faiz indirimlerine yönelik "bekle-gör" tutumunu güçlendirmesinin muhtemel olduğunu kaydetti.
Fed Başkanı Jerome Powell, yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin ABD Kongresinde geçen hafta yaptığı sunumda, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerleyeceğine dair daha fazla güven duyana kadar politika faizinin düşürülmesinin uygun olacağını öngörmediklerini vurgulamıştı.
Sıkılaşma döngüsünde politika faizinin muhtemelen zirvede olduğuna inandıklarını belirten Powell, "Ekonominin genel olarak beklendiği gibi seyretmesi halinde, bu yılın bir noktasında politika kısıtlamalarını azaltmaya başlamak muhtemelen uygun olacaktır. Ancak ekonomik görünüm belirsiz ve yüzde 2'lik enflasyon hedefimize doğru devam eden ilerleme garanti değil." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Powell, faiz indirimine başlamak için ihtiyaç duydukları güveni kazanmaya ise "uzak olmadıklarını" ifade etmişti.
Dikkatler Fed'in gelecek haftaki toplantısına çevrildi
Ülkede enflasyonun şubatta hızlanmasına rağmen bankanın faiz indirimlerine bu yıl başlayacağına yönelik beklentileri değiştirmediği görülürken, ilk indirimin haziran ayından önce gelme ihtimalini azalttı.
Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarında, Fed'in mart toplantısında politika faizini sabit tutacağına ilişkin beklentiler değişmedi, faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 11 ve haziranda yüzde 66 şeklinde fiyatlanıyor.
TÜFE verilerinin ardından piyasalarda dikkatler perşembe günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri ile Fed'in gelecek haftaki para politikası toplantısına çevrilirken analistler, bankanın gelecek toplantısında odak noktasının Fed yetkililerinin bu yıl için kaç faiz indirimi öngöreceği olacağını belirtti.
"Veriler, enflasyondaki düşüşün son aşamasının yavaş ve belirsiz olacağı spekülasyonlarını doğruluyor"
American Enterprise Institute kıdemli uzmanı Steven Kamin, AA muhabirine, şubat ayında fiyat artışlarının genel olarak beklenenden biraz daha güçlü geldiğini söyledi.
Manşet enflasyonun yıllık bazda 6 aydan uzun süredir yüzde 3 seviyesinin üzerinde hareket ettiğine işaret eden Kamin, "Ocak ayı enflasyon verilerinin gücü ve reel ekonomideki ivmenin devam etmesiyle birlikte bu veriler, enflasyondaki düşüşün son aşamasının yavaş ve belirsiz olacağı yönündeki spekülasyonları doğruluyor gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.
Kamin, verilerin aynı zamanda Fed'in ileriye dönük hassas bir dengeleme hamlesi uygulayacağını da gösterdiğini vurgulayarak, "Bu yılın sonlarına doğru faiz indirimleri hala gündemde olsa da kimse bu indirimlerin yakın zamanda gerçekleşmesini beklememeli." dedi.
"Şubat ayı verisi Fed yetkililerine enflasyonun hedefe düştüğüne dair daha fazla güven kazandırmayacak"
Oxford Economics ABD Başekonomisti Ryan Sweet de şubat ayına ait TÜFE verisinin detaylarının Fed'in enflasyonun yüzde 2 hedefine kesin olarak düştüğüne dair güvenini güçlendirmeyeceğini belirtti.
Sweet, "Şubat ayına ait TÜFE, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir bir yolda ilerlediği konusunda Fed yetkililerine daha fazla güven kazandırmayacak ve bankanın mayıs toplantısında faiz oranlarını düşüreceği ihtimalini azaltacak." diye konuştu.
Fed'in politika faizine ilişkin temel tahminlerini yeniden değerlendireceklerini aktaran Sweet, ilk faiz indiriminin mayıstan hazirana ertelenmesinin büyüme, işsizlik ve enflasyon tahminleri dahil olmak üzere ekonominin geneli açısından çok az öneminin olacağını ifade etti.
Sweet, kötümser senaryonun; faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalması, enflasyonun yeniden hızlanması ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinin yükselerek Fed'i faiz oranlarını artırmaya devam etmeye zorlaması olduğunu belirterek, bunun mümkün ancak barınma fiyatlar ile ücret artışlarındaki yavaşlama nedeniyle pek olası olmadığını kaydetti.
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