ABD\'de tarım dışı iş gücü verimliliği beklentilerin üzerinde arttı

NEW ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,2 ile beklentilerin üzerinde arttı.
ABD Çalışma Bakanlığı, Ekim- Aralık 2023 dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti öncü verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,2 artış kaydetti.
Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 2,4 artması yönündeydi. İş gücü verimliliği, 2023'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 artmıştı.
Üretim, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,7 ve çalışma saati yüzde 0,4 arttı.
Tarım dışı iş gücü verimliliği, ekim-aralık döneminde yıllık bazda ise yüzde 2,7 yükseldi.
ABD Merkez Bankasının (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti ise geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 artış gösterdi. Bu dönemde yüzde 1,3 artması beklenen birim emek maliyeti, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,1 düşmüştü.
Birim emek maliyeti 2023'ün dördüncü çeyreğinde yıllık bazda da yüzde 2,3 yükseldi.
İnşaat sektöründe elaman sorunu giderek büyüyor. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde kalifiyeli eleman sıkıntısı çektiklerini belirten sektör temsilcileri, günlük 2 bin liraya çalışacak işçi bulamadıklarını söyledi.
AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında İstanbul özelinde ittifak kurulup kurulmayacağına ilişkin soru işaretleri devam ediyor. Heyetlerin 5.kez bir araya geleceği öğrenildi. Daha önce yapılan dört görüşmeden sonuç çıkmadı. YRP'nin meclis üyeliği teklifi kabul görmedi. AK Parti ise yeniden görüşme talebinde bulundu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Adana'nın Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıklarının kapatıldığını, Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü'nün de görevden alınıp merkez disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Yalçın gerekçenin, yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergilemeleri olduğunu belirtti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TİP'li Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili olarak, ''Teamüller gereği Ankara'da olsaydım da Can Atalay'la ilgili kararı Sayın Bozdağ okutacaktı. Buradan doğacak siyasi tartışmaları sokakta halletmeye kalkmak doğru değil.'' ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin, Fatih'te bulunan çay ocağında bıçaklanarak hayatını kaybetti. Pişkin'in cenazesi Diyarbakır'da defnedildi. Kardeşinin yanına defnedilen Ramazan Hoca'nın ablası ise gazetecilere sinirlendi. Pişkin, "Sizin yüzünüzden öldürüldü. İnşallah siz de öyle öldürülürsünüz" dedi.
Hindistan polisi, Çin'in casus olarak kullandığından şüphelendiği güvercini 8 ayın ardından doğaya saldı. Güvercinin Tayvan'dan gelen bir yarış kuşu olduğu tespit edildi ve bacaklarında Çinceye benzer yazılar bulunuyordu. Mumbai Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği tarafından doğaya salınan güvercin, uzun süren gözetimden sonra özgürlüğüne kavuştu.
Galatasaray'ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu. Sakatlıkları devam eden Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira ile Afrika Kupası'ndan dönmeyen Cedric Bakambu ve Hakim Ziyech kadroya dahil edilmedi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir fabrikada işçiler bir şahıs tarafından rehin alındı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Son Dakika › Ekonomi › ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği beklentilerin üzerinde arttı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?