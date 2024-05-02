ABD\'de tarım dışı iş gücü verimliliği beklentilerin altında arttı

Ekonomi

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak-mart dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Piyasa beklentileri, tarım dışı iş gücü verimliliğinin bu dönemde yüzde 0,8 artması yönündeydi.

İş gücü verimliliği, 2023'ün son çeyreğinde yüzde 3,5 artmıştı.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, ocak-mart döneminde yıllık bazda da yüzde 2,9 yükseldi.

Üretim, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 ve çalışma saati yüzde 1 arttı.

Birim emek maliyeti beklentileri aştı

ABD Merkez Bankasının (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti ise yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 4,7'lik artış kaydetti.

Bu dönemde yüzde 3,6 artması beklenen birim emek maliyeti, geçen yılın son çeyreğinde değişim göstermemişti.

Birim emek maliyeti ilk çeyrekte yıllık bazda da yüzde 1,8 yükseldi.