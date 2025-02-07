ABD'de Tarım Dışı İstihdam Arttı, İşsizlik D düştü - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Tarım Dışı İstihdam Arttı, İşsizlik D düştü

Ocakta tarım dışı istihdam 143 bin kişi arttı, işsizlik oranı %4'e geriledi.

07.02.2025 17:16
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NEW ABD'de tarım dışı istihdam ocakta 143 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den yüzde 4'e geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam ocakta 143 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerinin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin 169 bin kişi artacağı öngörülüyordu.

Bu dönemde sağlık hizmetleri, perakende ticaret ve sosyal yardımda sektörlerinde istihdam artarken, madencilik, taş ocağı ve petrol ve gaz çıkarma endüstrisinde azaldı.

Tarım dışı istihdama ilişkin geçen yılın kasım ve aralık ayı verilerinde yukarı yönlü revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamda kaydedilen artış kasım ayı için 212 binden 261 bine, aralık için 256 binden 307 bine çıkarıldı.

İşsizlik oranı beklentilerin altında geldi

ABD'de işsizlik oranı, ocakta 0,1 puan azalışla yüzde 4'e indi. Piyasa beklentileri, işsizlik oranının Aralık 2024'teki gibi yüzde 4,1 olması yönündeydi.

Ülkedeki işsiz sayısı, geçen ay 37 bin kişi azalarak 6 milyon 849 bine geriledi. İş gücüne katılım oranı ise yüzde 62,5'ten yüzde 62,6'ya yükseldi.

Söz konusu dönemde haftalık ortalama çalışma saati 34,1'e inerken, ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,5 artarak 35,87 dolara yükseldi.

Ortalama saatlik kazancın geçen yıl aralık ayında da olduğu gibi yüzde 0,3 artacağı öngörülüyordu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Tarım Dışı İstihdam Arttı, İşsizlik D düştü - Son Dakika

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