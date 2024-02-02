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ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde arttı, işsizlik oranı değişmedi - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde arttı, işsizlik oranı değişmedi

ABD\'de tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde arttı, işsizlik oranı değişmedi

ABD'de tarım dışı istihdam, ocakta 353 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 3,7 oldu.

02.02.2024 16:37
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ABD'de tarım dışı istihdam, ocakta 353 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 3,7 oldu

Kaynak: AA

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Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde arttı, işsizlik oranı değişmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde arttı, işsizlik oranı değişmedi - Son Dakika
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