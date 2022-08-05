ABD'de istihdam temmuzda beklentileri aştı, işsizlik düşüş gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de istihdam temmuzda beklentileri aştı, işsizlik düşüş gösterdi

05.08.2022 16:18
ABD'de istihdam temmuzda beklentileri aştı, işsizlik düşüş gösterdi

ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda 528 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde yükseliş gösterirken, işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e gerileyerek Kovid-19 salgını öncesindeki seviyesine döndü.

ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda 528 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde yükseliş gösterirken, işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e gerileyerek Kovid-19 salgını öncesindeki seviyesine döndü.

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam temmuzda 528 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerini ikiye katlayan tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 250 bin kişi artması öngörülüyordu.

Temmuz ayında istihdam artışının en yüksek olduğu sektörler, eğlence ve konaklama, profesyonel ve iş hizmetleri ile sağlık hizmetleri oldu.

Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin mayıs ve haziran ayı verilerinde ise revizyona gidildi. Buna göre, mayısta tarım dışı istihdamdaki artış 384 binden 386 bine çıkarılırken, haziran ayı verisindeki artış 372 binden 398 bine yükseltildi.

İşsizlik oranı salgın öncesi seviyesine döndü

ABD'de işsizlik oranı ise temmuzda 0,1 puan azalarak yüzde 3,5'e geriledi.

Bu dönemde beklentilerin aksine düşüş gösteren işsizlik oranının haziranda olduğu gibi yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Böylece, hem tarım dışı istihdam hem de işsizlik oranı, Şubat 2020'deki salgın öncesi seviyelerine döndü.

Ülkedeki işsiz sayısı, temmuzda 242 bin kişi azalarak 5 milyon 670 bin kişi oldu. İş gücüne katılım oranı ise bu dönemde 0,1 puan azalışla yüzde 62,1 olarak kaydedildi.

Haftalık ortalama çalışma saati bu dönemde 34,6 olurken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,5 artarak 32,27 dolara çıktı.

ABD'de işsizlik oranı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle Nisan 2020'de yüzde 4,4'ten yüzde 14,8'e çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Analistler, istihdam verilerinin ekonominin resesyonda olmadığına dair en güçlü kanıtı sağladığını belirtti.

ABD ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde gösterdiği yüzde 1,6'lık küçülmenin ardından ikinci çeyrekte de yüzde 0,9 daralmıştı. Ülke ekonomisi, iki çeyrek art arda daralma göstererek teknik olarak resesyona girmişti.

YORUMLAR
500
Beyaz Saray yakınlarına yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi öldü Beyaz Saray yakınlarına yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi öldü Çin'in Hafif Sanayisi Yılın İlk Yarısında Gelir ve Kar Büyümesi Kaydetti Çin'in Hafif Sanayisi Yılın İlk Yarısında Gelir ve Kar Büyümesi Kaydetti Evinizde görürseniz arkanıza bakmadan kaçın! Dudaktan kan emiyor Evinizde görürseniz arkanıza bakmadan kaçın! Dudaktan kan emiyor
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de istihdam temmuzda beklentileri aştı, işsizlik düşüş gösterdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:38 Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transfer olması halinde, Rodrigo Becao için çalışmalar başlayacak
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman araştırmacılardan bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:40 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
16:03 Cristiano Ronaldo, Vitor Pereira'nın yeni takımına mı gidiyor? Corinthians'ın başkanı resmen duyurdu
16:03 Putin-Erdoğan görüşmesinde dikkat çeken detay: Sehpanın boyutu Avrupa için bir mesaj olabilir mı?
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 18:05:53. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de istihdam temmuzda beklentileri aştı, işsizlik düşüş gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement