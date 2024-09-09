ABD Toptan Eşya Stokları Temmuzda Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Toptan Eşya Stokları Temmuzda Artış Gösterdi

ABD'de temmuz ayında toptan eşya stokları, beklentilerin altında yüzde 0,2 artış gösterdi. Aynı dönemde toptan eşya satışları ise yüzde 1,1 yükseldi.

09.09.2024 17:47
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NEW ABD'de toptan eşya stokları, temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, toptan eşya stokları ve satışlarına ilişkin temmuz ayına ait verileri açıkladı.

Buna göre, toptan eşya stokları, temmuzda önceki aya göre yüzde 0,2 artarak 903,5 milyar dolara çıktı.

Temmuzda yüzde 0,3 artması beklenen toptan eşya stokları haziranda ayında değişim göstermemişti.

Stoklar, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,4 artış kaydetti.

Ülkede, aynı dönemde toptan eşya satışları da önceki aya göre yüzde 1,1 yükselerek 671 milyar dolar oldu.

Toptan eşya satışları, haziran ayında yüzde 0,3 düşmüştü. Toptan eşya satışları, temmuzda yıllık bazda ise yüzde 2,9 arttı.

Kaynak: AA

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