ABD\'de Tüketici Enflasyonu Verileri Öncesi New York Borsası Yatay Seyirle Başladı

NEW New York borsası, ABD'de yarın açıklanacak tüketici enflasyonu verileri öncesi güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,07 artışla 37.552,91 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 4.759,94 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,13 kazançla 14.877,70 puana çıktı.

Analistler, Tüketici Fiyat Endeksi verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını belirterek, enflasyon verisinin Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin soru işaretlerini azaltabileceğini ve varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,81'e yükselirken, mortgage başvuruları da yüzde 9,9 artış kaydetti.

Dün ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) resmi X hesabından spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonlarını (ETF) onayladığına ilişkin bir paylaşım yapılmasının ardından Bitcoin 48 bin dolarla yaklaşık 2 yılın zirvesine çıktı.

SEC Başkanı Gary Gensler'in, SEC'in X hesabının ele geçirildiğini ve spot Bitcoin ETF'lere henüz onay verilmediğini açıklaması sonrasında ise Bitcoin 46 bin doların altına indi.

Kripto para borsası Coinbase'in hisseleri yüzde 2'nin, Marathon Digital'in hisseleri de yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.

Bir SEC sözcüsü, kurumun X hesabına yetkisiz erişimin sonlandırıldığını, SEC'in konuyu araştırmak, yetkisiz erişim ve ilgili suistimallerle ilgili sonraki adımları belirlemek için kolluk kuvvetleri ve hükümetteki ortaklarıyla birlikte çalışacağını bildirdi.

X'ten yapılan açıklamada da ön araştırmanın tamamlandığı ve SEC'in hesabının ele geçirildiğinin doğrulanabileceği kaydedildi.

Söz konusu ele geçirmenin X'in sistemlerinde herhangi bir eksiklikten kaynaklanmadığı vurgulanan açıklamada, bu durumun kimliği belirsiz bir kişinin, üçüncü bir taraf aracılığıyla SEC hesabıyla ilişkili bir telefon numarasının kontrolünü ele geçirmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, SEC'in hesabının ele geçirildiği sırada hesapta iki faktörlü kimlik doğrulamanın etkin olmadığı belirtilerek, tüm kullanıcılara bu ekstra güvenlik katmanını etkinleştirmeleri tavsiye edildi.