ABD'de Enflasyon Ağustosta Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Enflasyon Ağustosta Artış Gösterdi

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentilere paralel artış gösterdi. Barınma fiyatlarındaki artış TÜFE'deki yükselişin ana faktörü oldu.

11.09.2024 16:16
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NEW ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentilere paralel arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 ile beklentiler doğrultusunda artış kaydetti. TÜFE, temmuzda da yüzde 0,2 artmıştı.

Yıllık enflasyon 3,5 yılın en düşük seviyesinde

Ülkede TÜFE, ağustosta yıllık bazda da yüzde 2,5 ile beklentiler dahilinde yükseldi.

Şubat 2021'den bu yana en düşük yıllık artışını kaydeden TÜFE, temmuzda yıllık bazda yüzde 2,9 yükselmişti.

Söz konusu dönemde barınma fiyatları aylık yüzde 0,5 artışla TÜFE'deki artışın ana faktörü oldu. Barınma fiyatları yıllık bazda da yüzde 5,2 arttı.

Gıda fiyatları ağustosta aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,1 artış kaydetti. Benzin fiyatları ise aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 10,1 azalış kaydetti.

Çekirdek enflasyon aylık bazda beklentilerin üzerinde gerçekleşti

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de ağustosta aylık yüzde 0,3 ve yıllık 3,2 artış gösterdi.

Yıllık bazda beklentiler dahilinde gerçekleşen çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,2 olacağı öngörülüyordu.

Çekirdek enflasyon, temmuzda aylık yüzde 3,2 ve yıllık yüzde 0,2 olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de Enflasyon Ağustosta Artış Gösterdi - Son Dakika

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