ABD'de enflasyon ağustosta beklenenden az yavaşladı - Son Dakika
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ABD'de enflasyon ağustosta beklenenden az yavaşladı

13.09.2022 16:20
ABD'de enflasyon ağustosta beklenenden az yavaşladı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta beklentilerin aksine yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 8,5'e yavaşlasa da tahminlerin üzerinde kaldı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta beklentilerin aksine yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 8,5'e yavaşlasa da tahminlerin üzerinde kaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ait enflasyon verisini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı.

Piyasa beklentileri, TÜFE'nin bu dönemde aylık yüzde 0,1 azalması yönündeydi. Beklentilerin aksine aylık bazda artış kaydeden TÜFE, temmuzda değişim göstermemişti.

Gıda ve barınma fiyatlarındaki artış benzin fiyatlarındaki düşüşü gölgeledi

Ülkede TÜFE, ağustosta yıllık bazda ise yüzde 8,3 artarak tahminlerin üzerinde kaldı.

Beklentiler, TÜFE'nin bu dönemde yıllık yüzde 8,1 artması yönündeydi. Ağustosta beklenenden az da olsa yavaşlamasını sürdürerek 4 ayın en düşük seviyesine gerileyen yıllık enflasyon, haziranda yüzde 9,1 ile 41 yılın zirvesine çıkmasının ardından temmuzda yüzde 8,5'e gerilemişti.

Söz konusu dönemde barınma, gıda ve sağlık hizmetlerinin maliyetlerindeki artışın benzin fiyatlarındaki keskin düşüşle dengelenmesi enflasyondaki yavaşlamanın sınırlı da olsa sürmesinde etkili oldu.

Enerji fiyatları ağustosta aylık yüzde 5 azalırken, yıllık yüzde 23,8 arttı. Enerji kalemi altındaki benzin fiyatları da aynı dönemde aylık yüzde 10,6'lık azalış gösterirken, yıllık yüzde 25,6 yükseldi.

Barınma endeksi ise ağustosta aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 6,2 artarken, gıda fiyatları aylık yüzde 0,8 ve yıllık yüzde 11,4'lük artış gösterdi. Bu dönemde gıda enflasyonu yıllık bazda Mayıs 1979'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Sağlık hizmetlerinin fiyatları da aynı dönemde aylık yüzde 0,8 ve yıllık yüzde 5,6'lık artış kaydetti.

Çekirdek enflasyon da beklentilerin üzerinde geldi

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de ağustosta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 6,3 ile piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.

Söz konusu dönemde çekirdek enflasyona ilişkin piyasa beklentileri aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 6,1 artması yönündeydi. Çekirdek TÜFE, temmuzda ise aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 5,9 artmıştı.

Analistler, ağustosta beklentilerin üzerinde gelen verinin enflasyonun yavaşlamaya başladığına dair umutları kırdığını ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımına devam edeceğine yönelik beklentileri artırdığını belirtti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de enflasyon ağustosta beklenenden az yavaşladı - Son Dakika

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