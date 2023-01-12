ABD'de enflasyon yavaşlamaya devam etti - Son Dakika
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ABD'de enflasyon yavaşlamaya devam etti

12.01.2023 17:14
ABD'de enflasyon yavaşlamaya devam etti

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 6,5 arttı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 6,5 arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı, Aralık 2022'ye ait enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azaldı. Böylece geçen yıl aralıkta, Mayıs 2020'den bu yana ilk kez negatif aylık enflasyon kaydedildi.

Piyasa beklentileri, TÜFE'nin bu dönemde aylık bazda değişim göstermemesi yönündeydi. Beklentilerin aksine azalış gösteren TÜFE, Kasım 2022'de aylık bazda yüzde 0,1 artmıştı. Ülkede TÜFE, geçen yıl aralıkta yıllık bazda ise beklentiler dahilinde yüzde 6,5 yükseldi.

Art arda 6 aydır yavaşlayışını sürdüren ve Ekim 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerileyen yıllık enflasyon, geçen yıl kasımda yüzde 7,1 olmuştu.

Enerji fiyatlarındaki düşüş enflasyonu aşağı çekti

Söz konusu dönemde enerji fiyatlarındaki düşüş, enflasyondaki aylık azalışta etkili oldu.

Enerji endeksi geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 4,5 azalışa karşı yıllık bazda yüzde 7,3 arttı. Enerji kalemi altındaki benzin fiyatları da bu dönemde aylık yüzde 9,4 ve yıllık yüzde 2,5 azaldı.

Gıda fiyatlarındaki artışlar ise önceki aylara kıyasla yavaşlama göstermeye devam etti. Söz konusu kaleme ilişkin endeks aralıkta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 10,4'lük artış kaydetti. Aynı dönemde barınma endeksi ise aylık yüzde 0,8 ve yıllık yüzde 7,5 arttı.

Çekirdek enflasyon beklentiler dahilinde geldi

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de aralıkta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 5,7 arttı.

Piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izleyen çekirdek TÜFE, kasımda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 6 artmıştı.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yüzde 9,1 ile Kasım 1981'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Analistler, enflasyondaki yavaşlamanın ABD Merkez Bankası'na (Fed) gelecek ayki toplantısında faiz artış hızını yavaşlatması için alan sağladığını belirtti.

Kaynak: AA
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Ekonomi, Son Dakika

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