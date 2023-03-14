ABD'de enflasyon şubatta yüzde 6 oldu

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı. Bu dönemde piyasa beklentileriyle paralel bir artış kaydeden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık yüzde 0,5 artmıştı. Ülkede TÜFE, şubatta yıllık bazda ise yüzde 6 arttı. Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerileyen yıllık enflasyon, ocakta yüzde 6,4 olmuştu.
Gıda endeksi şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 9,5 arttı. Eğlence endeksi bu dönemde aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 5 artarken, ev eşyalarına ilişkin endeks aylık yüzde 0,8 ve yıllık yüzde 6,1 yükseldi. Söz konusu dönemde ikinci el araçlardaki aylık yüzde 2,8 ve yıllık yüzde 13,6'lık azalış ise dikkati çekti.
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