ABD'de enflasyon şubatta yüzde 6 oldu - Son Dakika
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ABD'de enflasyon şubatta yüzde 6 oldu

14.03.2023 16:53
ABD'de enflasyon şubatta yüzde 6 oldu

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 6 artarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı. Bu dönemde piyasa beklentileriyle paralel bir artış kaydeden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık yüzde 0,5 artmıştı. Ülkede TÜFE, şubatta yıllık bazda ise yüzde 6 arttı. Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerileyen yıllık enflasyon, ocakta yüzde 6,4 olmuştu.

BARINMA MALİYETLERİ ENFLASYONUN İTİCİ GÜCÜ OLMAYI SÜRDÜRDÜ

Söz konusu dönemde barınma fiyatlarındaki artış, enflasyondaki aylık artışta en etkili kalem oldu. Barınma endeksi şubatta aylık bazda yüzde 0,8 ve yıllık bazda yüzde 8,1 arttı. Aynı dönemde gıda, eğlence ve ev eşyalarındaki fiyat artışları da enflasyona katkıda bulundu.

Gıda endeksi şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 9,5 arttı. Eğlence endeksi bu dönemde aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 5 artarken, ev eşyalarına ilişkin endeks aylık yüzde 0,8 ve yıllık yüzde 6,1 yükseldi. Söz konusu dönemde ikinci el araçlardaki aylık yüzde 2,8 ve yıllık yüzde 13,6'lık azalış ise dikkati çekti.

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA BEKLENTİLERLE PARALEL SEYRETTİ

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE şubatta aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 5,5 arttı. Söz konusu dönemde çekirdek enflasyon yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Çekirdek TÜFE, ocakta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 5,6 artmıştı. ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yüzde 9,1 ile Kasım 1981'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.
Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ABD'de enflasyon şubatta yüzde 6 oldu - Son Dakika
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