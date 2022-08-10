ABD'de enflasyon temmuzda yavaşlama gösterdi - Son Dakika
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ABD'de enflasyon temmuzda yavaşlama gösterdi

10.08.2022 16:06
ABD'de enflasyon temmuzda yavaşlama gösterdi

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 8,5 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 8,5 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti temmuzda bir önceki aya kıyasla değişim göstermedi.

Piyasa beklentileri, TÜFE'nin bu dönemde aylık bazda yüzde 0,2 artması yönündeydi. TÜFE, haziranda aylık yüzde 1,3'lük artış kaydetmişti.

Barınma ve gıda fiyatlarındaki artış benzin fiyatlarındaki düşüşle dengelendi

Ülkede TÜFE, temmuzda yıllık bazda ise yüzde 8,5 arttı.

Beklentiler, TÜFE'nin bu dönemde yıllık bazda yüzde 8,7 artması yönündeydi.

ABD'de temmuz ayında yavaşlama gösteren enflasyon, haziranda yüzde 9,1 ile 41 yılın zirvesine çıkmıştı.

Söz konusu dönemde barınma ve gıda fiyatlarındaki artışın benzin fiyatlarındaki düşüşle dengelenmesi enflasyondaki yavaşlamada etkili oldu.

Enerji fiyatları temmuzda aylık yüzde 4,6 azalırken, yıllık yüzde 32,9 arttı. Enerji kalemi altındaki benzin fiyatları da aynı dönemde aylık yüzde 7,7'lik azalış gösterirken, yıllık yüzde 44'lük artış kaydetti.

Barınma endeksi ise temmuzda aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 5,7 yükselirken, gıda fiyatları aylık yüzde 1,1 ve yıllık yüzde 10,9'luk artış gösterdi.

Çekirdek enflasyon da beklentilerin altında gerçekleşti

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de temmuzda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 5,9 ile piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.

Söz konusu dönemde çekirdek enflasyona ilişkin piyasa beklentileri aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 6,1 artması yönündeydi. Çekirdek TÜFE, haziranda ise aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 5,9 artmıştı.

Analistler, enflasyona ilişkin son verilerinin ilk kayda değer rahatlama işareti olduğunu ve faiz oranlarının agresif bir şekilde artırılmasına yönelik ABD Merkez Bankası'nın (Fed) üzerindeki baskıyı biraz hafifletebileceğini belirtti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de enflasyon temmuzda yavaşlama gösterdi - Son Dakika

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