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ABD'de Tüketici Güven Endeksi Aralıkta Yükseldi - Son Dakika
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ABD'de Tüketici Güven Endeksi Aralıkta Yükseldi

Michigan Üniversitesi tarafından yapılan ölçümlere göre, ABD'de tüketici güven endeksi aralıkta yukarı yönlü revize edilerek 69,7 oldu. Tüketici beklentileri ve mevcut ekonomik koşullar endeksi de artış gösterdi.

ABD\'de Tüketici Güven Endeksi Aralıkta Yükseldi
22.12.2023 - 18:53,
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ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, aralıkta yukarı yönlü revize edilerek 69,7 oldu.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin aralık ayına ilişkin nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi aralıkta geçen aya kıyasla 8,4 puan artarak 69,7'ye yükseldi.

Söz konusu veri yukarı yönlü revize edilirken aralık ayına ait öncü veri 69,4 olarak açıklanmıştı.

Beş ayın en yüksek seviyesine çıkan tüketici güven endeksi, kasımda 61,3 olarak kaydedilmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, aralıkta aylık bazda 5 puan artışla 73,3'e çıktı.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 10,6 puan artarak 67,4'e yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, yukarı yönlü eğilimin, tüketicilerin enflasyonunun seyrine ilişkin bakışındaki önemli iyileşmelerden kaynaklandığını belirtti.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentilerinin bu ay yüzde 4,5'ten yüzde 3,1'e gerilediğini bildiren Hsu, bu oranın mart 2021'den bu yana kaydedilen en düşük seviye olduğunu ifada etti.

Hsu, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin de bu ay yüzde 3,2'den 2,9'a düştüğünü aktardı.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Michigan, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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