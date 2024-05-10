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Ekonomi

ABD'de Tüketici Güveni Altı Ayın En Düşüğünde

ABD\'de Tüketici Güveni Altı Ayın En Düşüğünde

Michigan Üniversitesi tarafından yapılan ölçümlere göre, ABD'de tüketici güven endeksi mayısta 67,4 ile altı ayın en düşük seviyesine geriledi. Tüketici beklentileri ve mevcut ekonomik koşullar da olumsuz yönde etkilendi. Tüketicilerin enflasyon ve işsizlik endişeleri arttı.

10.05.2024 17:45
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ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, mayısta 67,4 ile altı ayın en düşük seviyesini kaydetti.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni mayısta geçen aya kıyasla 9,8 puan azalışla 67,4'e indi.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen ve altı ayın en düşük seviyesine gerileyen tüketici güven endeksinin, bu dönemde 76 değerini alması öngörülüyordu. Tüketici güven endeksi, nisanda 77,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, mayısta aylık bazda 10,2 puan azalışla 68,8'e düştü.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 9,5 puan azalışla 66,5'e indi.

Enflasyon beklentileri yükseldi

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, mayısta yüzde 3,2'den yüzde 3,5'e yükseldi. Uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3'ten 3,1'e çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketicilerin enflasyonun, işsizliğin ve faiz oranlarının önümüzdeki yıl olumsuz yönde ilerleyebileceğine dair endişelerini dile getirdiğini belirtti.

Kaynak: AA

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