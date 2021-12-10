ABD'de tüketici güveni aralıkta beklentileri aştı

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, aralıkta aylık 3 puan artışla 70,4 değerine çıkarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni aralıkta bir önceki aya kıyasla 3 puan artarak 70,4 değerine yükseldi.

Piyasa beklentilerini aşan tüketici güven endeksinin, bu dönemde 67,1 değerini alması öngörülüyordu. Tüketici güven endeksi, enflasyon endişelerinin etkisiyle kasımda 67,4 ile 10 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, aralıkta aylık 1 puan artarak 74,6'ya çıktı. Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 4,3 puan artışla 67,8 seviyesine yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başekonomist Richard Curtin, tüketici güveninin aralık ayının başında yükselmesine rağmen son dört ayın ortalamasıyla neredeyse aynı olduğunu aktardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu durgunluğun, yarım yüzyıldan fazla bir süredir kişisel finans üzerinde başka hiçbir krizin olmadığı kadar etkili olduğuna dikkati çeken Curtin, dört haneden birinin yaşam standartlarındaki enflasyonist erozyonu rapor ettiğini kaydetti.