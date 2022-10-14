Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, fiyatların, ekonomilerin ve finansal piyasaların gelecekteki seyrine ilişkin devam eden belirsizliğin tüketiciler için "engebeli bir yola" işaret ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › ABD'de tüketici güveni ekimde beklentileri aştı - Son Dakika

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